Der Maler Jürgen Hockauf (74) hat in seinem Atelier in Grödersby schon alles für die Eröffnung seiner „Ermitage“ am Freitag vorbereitet. 48 Ölgemälde mit norddeutschen Küstenlandschaften der 88-jährigen Künstlerin Anne Köhler aus Hamburg sind dort zu sehen.

Foto: Stephan Schaar up-down up-down