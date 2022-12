Zu Vermieten: das Gärtnerhaus von 1833. Die alten Doppelfenster werden aufgearbeitet. Die Öffnungen sind daher verkleidet. Foto: Catrin Haufschild up-down up-down Glücksburger Rosengarten in Gefahr Gelände geht an die Schloss-Stiftung zurück – was wird aus Glücksburger Rosarium? Von Catrin Haufschild | 08.12.2022, 18:25 Uhr

Das ehemalige Gärtnerhaus am Eingang des Glücksburger Rosariums wird zum Jahresende an die Schloss-Stiftung zurückgegeben und soll vermietet werden. Was mit dem Rosarium geschieht, ist offen.