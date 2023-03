In Glücksburg hat sich in der Nacht zu Mittwoch, 1. März, ein Unbekannter Zugang zu einer Wohnung in der Bahnhofstraße verschafft und die Bewohnerin sexuell bedrängt. Nach Angaben der Polizei Flensburg befand sich die ältere Frau gegen 0.15 Uhr in ihrer Küche, als ein fremder Mann an ihr Küchenfenster klopfte. Er gab vor, aufgrund eines Unfalls Hilfe zu benötigen.

Die Seniorin öffnete dem Mann die Wohnungstür. Dort wurde er sexuell übergriffig, woraufhin die Seniorin dem Mann Ohrfeigen verpasste und ihn laut aufforderte, dies zu unterlassen. Nachbarn wurden auf den Lärm aufmerksam und der Unbekannte verließ fluchtartig die Wohnung. Auf seinem Fahrrad floh er in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte kurze blonde Harre und trug keinen Bart. Bekleidet war er mit einer hellen Hose, einer braunen/beigen Windjacke und einer Schiebermütze. Bei dem Fahrrad handelt es sich vermutlich um ein Rennrad.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.