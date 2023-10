Mitten in den Vorbereitungen für das Mittagessen wurde es in dem thailändischen Restaurant „Kitty & Leo“ im Glücksburger Kurpark plötzlich hektisch, denn in der Küche war ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb weniger Augenblicke mussten die rund 30 Gäste und Angestellten das Lokal verlassen. Der dichte Rauch aus der Restaurantküche breitete sich im ganzen Gebäude aus und drang auch in so erheblichem Ausmaß nach draußen, dass das Brandereignis selbst am anderen Fördeufer noch sichtbar war.

Starke Rauchentwicklung in Sandwig

„Bei unserem Eintreffen war tatsächlich das gesamte „Haus im Kurgarten“, in dem sich das Restaurant befindet, stark verqualmt“, bestätigt Einsatzleiter Robert Renk von der Freiwilligen Feuerwehr Glücksburg. Gemeinsam mit den Kameraden aus Bockholm begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten. „Es handelte sich um einen ausgedehnten Fritteusenbrand in der Küche des thailändischen Restaurants“, erklärt Renk die Ursache für die starke Rauchentwicklung.

Sowohl die Freiwillige Feuerwehr Glücksburg als auch die Kameraden aus Bockholm waren im Kurpark im Einsatz Foto: Heiko Thomsen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Löschversuche der Betreiber scheitern

Noch vor dem Eintreffen hatten die Restaurantbetreiber nach seinen Worten selbst versucht, das Feuer einzudämmen - allerdings mit einem für Fettbrände nicht geeigneten Pulverlöscher. „Das hat dann leider das Gegenteil des Löscheffekts hervorgerufen und das brennende Fett in der gesamten Küche verteilt“, so der Einsatzleiter.

Mit einem speziellen Fettbrandlöscher konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell bekämpfen. Allerdings ist die Restaurantküche durch das Feuer und die missglückten Löschmaßnahmen nach Angaben der Feuerwehr vorerst nicht mehr nutzbar. Auch bereits zubereitete Speisen müssen wohl entsorgt werden.

Gäste und Angestellte bleiben unverletzt

Die Türen zum Keller des Gebäudes mussten gewaltsam geöffnet werden. Foto: Heiko Thomsen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um das gesamte Gebäude vom Rauch zu befreien, mussten die Feuerwehrleute auch Türen zum Keller des Hauses aufbrechen und die dortigen Räume kontrollieren.

Vorsorglich waren auch zwei Rettungswagen an den Brandort geschickt worden. Diese wurden aber letztlich nicht benötigt, da die Gäste und die Angestellten unverletzt blieben.

Was den Fettbrand in der Fritteuse ausgelöst hat ist bislang ebenso unklar wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz wieder beenden.