Azubi Simon Chrzanowsk hat den Beruf des Glasers für sich entdeckt und lernt jetzt bereits im dritten Lehrjahr bei der Glaserei Uwe Raub in Süderbrarup. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Glaserei Uwe Raub in Süderbrarup Glaserei-Handwerk: Für Azubi Simon Chrzanowski genau die richtige Wahl Von Doris Ambrosius | 28.10.2022, 13:07 Uhr

Die Vielfältigkeit des Berufs und die Genauigkeit bei der Arbeit faszinieren den Auszubildenden Simon Chrzanowski am Beruf des Glasers. Er lernt bereits im dritten Lehrjahr bei der Glaserei Uwe Raub in Süderbrarup und will dem Gewerbe auch als Geselle treu bleiben.