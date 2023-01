Der Verkaufsraum der deutschen Bäckerei mit zwei einheimischen Arbeitskräften. Foto: Privat up-down up-down „Let me be a child“ aus Langballig „German Bakery“ eröffnet mit deutschen Backwaren im äthiopischen Addis Abeba Von Wilhelm Van de Loo | 19.01.2023, 13:04 Uhr

Die Bäckerei befindet sich in dem Tagesheim „Die Insel“, wo der Verein „Let me be a child“ aus Langballig insgesamt 44 Straßenkinder betreut.