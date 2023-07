Hinweis auf Geflügelpest: In einem Umkreis von drei Kilometern um eine Geflügelhaltung in Husby gilt aktuell ein Sperrbezirk. Foto: Christian Geers up-down up-down Sperrbezirk in Husby Geflügelpest: 6500 Gänse mussten am Samstag getötet werden Von Flensburger Tageblatt | 09.07.2023, 13:14 Uhr | Update vor 36 Min.

In einer Geflügelhaltung in Husby ist am Freitagabend Geflügelpest nachgewiesen worden. In einem Umkreis von sieben Kilometern gilt jetzt ein Aufstallungsgebot.