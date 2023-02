Mit Hilfe eines Seitenschneiders konnte der Bussard nach wenigen Minuten befreit werden. Das Tier hing zu dem Zeitpunkt bereits sichtlich erschöpft mit hängendem Kopf am Zaun. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Im Zaun verfangen Freiwillige Feuerwehr Grundhof-Bönstrup befreit Mäusebussard Von Benjamin Nolte | 27.02.2023, 11:35 Uhr

Ein Anwohner, der gerade mit seinem Hund auf der Morgenrunde unterwegs war, entdeckte das Tier in seiner hilflosen Lage. Der Greifvogel, ein Mäusebussard, hing in rund 2,5 Metern Höhe in einem Fangzaun am Spiel- und Sportplatz nahe der Straße Bytoft.