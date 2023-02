Das Haus wurde belüftet, um den Brandqualm aus dem Gebäude zu bekommen. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Passant hörte Rauchmelder Feuerwehrleute retten hilflosen Mann aus verqualmtem Wohnhaus in Grundhof Von Heiko Thomsen | 04.02.2023, 20:56 Uhr

Der Bewohner des verqualmten Hauses in Grundhof lag hilflos am Boden. Doch zum Glück hörte ein Passant das Geräusch Rauchmelders. Der Brand war in der Küche entstanden.