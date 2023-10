285 Einwohner Feuerwehr Arnis: Das sind die Herausforderungen in Deutschlands kleinster Stadt Von Annika Kühl | 13.10.2023, 10:38 Uhr In Arnis verbergen sich für die Feuerwehrleute zahlreiche Herausforderungen. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down

In Arnis gibt es derzeit 19 aktive Feuerwehrleute, die im Ernstfall ausrücken. Wie ist es, in der kleinsten Stadt Deutschlands in diesem Ehrenamt tätig zu sein? Wir haben vorbeigeschaut.