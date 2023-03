Eine Party in der „Wiesenhalle“ in Koppelheck. Foto: privat up-down up-down Party- und Event-Location bei Gelting Vom Trecker-Treck zur „Wiesenhalle“: So kamen die Kult-Partys auf dem Lande nach Koppelheck Von Jörg Kasischke | 29.03.2023, 13:22 Uhr

Die Landfeten in der „Wiesenhalle“ von Koppelheck sind oft gut besucht. Doch was zieht so viele Besucher in das Dorf zwischen Gelting und Kappeln? Eine Suche nach den Ursprüngen.