Ein überhitztes Kirschkernkissen hat am Dienstagabend einen Brand in einem Einfamilienhaus in Sörup ausgelöst. Foto: Jasper Hentschel up-down up-down Feuerwehreinsatz in Angeln Überhitztes Kirschkernkissen setzt Bett in Sörup in Brand Von Jasper Hentschel | 13.12.2022, 18:43 Uhr

Zu einem Einsatz in einem Einfamilienhaus in Sörup wurde die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend gerufen. Ein überhitztes Kirschkernkissen hatte ein Bett in Brand gesetzt.