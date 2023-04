Rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hürup-Weseby, Husby, Freienwill und Tastrup waren vor Ort. Foto: Jasper Hentschel up-down up-down Rauch aus einem Container Einsatz in Hürup: 60 Kameraden bei Brand in einem Blockheizkraftwerk Von Heiko Thomsen | 16.04.2023, 11:22 Uhr

Ein glücklicher Zufall hat am Sonntagmorgen offenbar dafür gesorgt, dass ein Brand in einem Blockheizkraftwerk in Hürup schnell bemerkt wurde. Mehrere Feuerwehren rückten mit rund 60 Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen.