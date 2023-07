Foto: Privat Keine Gegenkandidaten Dritte Amtszeit für Bürgermeister Alexander Schmidt in Twedt Von Schleswiger Nachrichten | 05.07.2023, 12:03 Uhr

Baugebiet, Photovoltaik, Brücken-Neubau: In Twedt stehen in naher Zukunft große Projekte an – mit dem neuen alten Bürgermeister Alexander Schmidt von der CDU.