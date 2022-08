Mehrere Boote sind im Einsatz, um nach dem Mann zu suchen. FOTO: Jasper Hentschel up-down up-down Badeunfall Drama am Havetofter See: 25-jähriger Schwimmer vermisst Von Jasper Hentschel | 13.08.2022, 23:11 Uhr

Nachdem der junge Mann aus der Ukraine in den See gegangen war, verloren ihn seine Bekannten aus den Augen. Erst vor wenigen Wochen war in Sörup ebenfalls ein junger Ukrainer bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.