Vorsitzender Arne Petersen (rechts) vom Grundhofer Gesangverein gratulierte Nikolaus Hansen zu 75 Jahren als aktiver Chorsänger. Foto: Wilhelm van de Loo up-down up-down Ehrung für 75 Jahre als Chorsänger Nikolaus Hansen: „Der Chorgesang hat mein Leben bereichert“ Von Wilhelm Van de Loo | 08.01.2023, 15:01 Uhr

Der Grundhofer Gesangverein ehrte den fast 92-Jährigen für seine lange Tätigkeit in den verschiedenen Vereinen in der Region. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte der heute in Langballig lebende Nikolaus Hansen in Dollerupholz.