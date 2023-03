Im Moment wird noch gemessen, geräumt und geputzt, aber am 3. April soll die „Schlei-Kate“ mit Maria Nissen (Foto) und Thomas Triebel als neue Betreiber wieder öffnen. Foto: Doris Smit up-down up-down Pächterwechsel Die „Schlei-Kate“ in Lindaunis öffnet im April unter neuer Leitung Von Doris Smit | 20.03.2023, 14:48 Uhr

Zuletzt hatte das Restaurant in dem schmucken Reetdachhaus in Lindaunis nur noch am Wochenende geöffnet. Das soll sich ab April 2023 wieder ändern, wenn Maria Nissen gemeinsam Thomas Triebel als neue Pächter in der „Schlei-Kate“ einsteigen. Eröffnung des neuen Cafés und Gasthauses ist am Montag, 3. April.