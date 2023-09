Altes Pastorat und Windmühle Renata Der Tag des offenen Denkmals 2023 in Norderbrarup und Sörup Von Doris Ambrosius | 07.09.2023, 13:23 Uhr Barbara Schüssler und Jens Wulfsberg lieben die Geschichten ihres alten Pastorats in Norderbrarup. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down

Auch in vielen Orten in Angeln findet am Sonntag der Tag des offenen Denkmals statt. Wir stellen das Alte Pastorat in Norderbrarup, die Windmühle Renata und die St. Katharinenkirche in Gelting vor.