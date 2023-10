Dauercamper Camping im Winter? In Karschau nimmt dieser Trend zu Von Stefan Jonas | 19.10.2023, 14:51 Uhr Dauercamping liegt absolut im Trend: Christian Rodenhagen und Lebensgefährtin Nicole verzeichnen eine dauerhaft hohe Nachfrage. Foto: Stefan Jonas up-down up-down

Camping statt Wellnesshotel in Herbst und Winter? Unser Reporter hat sich in Karschau umgehört, was den Charme des Dauercampings ausmacht.