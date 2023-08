Suzuki in Freienwill ausgebrannt Brennendes Auto setzt sich plötzlich in Bewegung und rollt auf Löschfahrzeug zu Von Heiko Thomsen | 12.08.2023, 21:40 Uhr Der in Brand geratene Suzuki rollte die Auffahrt hinunter - konnte aber von der Feuerwehr gestoppt werden. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Nachdem am Samstagabend in einer Garage im Freienwiller Ortsteil Wielenberg ein Auto in Brand geraten war, handelte der Besitzer schnell und versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Doch dann setzte sich der brennende SUV plötzlich in Bewegung.