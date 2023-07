Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Foto: Jasper Hentschel up-down up-down B199: Feuer über Polizeistation Brand an der Nordstraße in Steinbergkirche: Elf Personen erleiden Rauchvergiftung Von Jasper Hentschel | 09.07.2023, 20:37 Uhr | Update vor 59 Min.

Ein Feuer im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der B199 in Steinbergkirche sorgte am Abend für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.