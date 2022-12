Mahnt bei alternativen Wärmequllen zur Vorsicht: Sörups Gemeindewehrführer Dirk Schreiber mit einem Kirschkernkissen und einer elektrischen Heizdecke. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Feuer in Einfamilienhaus Nach Brand in Sörup: So gefährlich sind Kirschkernkissen und Heizdecken wirklich Von Sebastian Iwersen | 16.12.2022, 11:37 Uhr

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend in einem Einfamilienhaus in Sörup: Ein überhitztes Kirschkernkissen hatte ein Bett in Brand gesetzt. Gemeindewehrführer Dirk Schreiber erklärt nun, wie das passieren konnte.