Claudiu Mark Draghici, Lena Dörrie, Caroline Hanke, Mathias Harrebye-Brandt und Tamer Trasoglu (von links) sind die Hauptdarsteller in der Krimiserie, hier in Dollerup. Foto: ZDF Flensburg und Angeln Besuch am Set: Hier wird die Flensburger ZDF-Krimireihe „Mordsschwestern" gedreht Von Antje Walther | 26.05.2023, 15:35 Uhr

Auf dem Hof des Omnibusbetriebs Nissen Nordballig in Dollerup hat die Crew ihr Lager aufgeschlagen. In der Mittagspause berichten die Hauptdarsteller, darunter Lena Dörrie, Caroline Hanke und der Flensburger Mathias Harrebye-Brandt, was das Besondere am Dreh im Norden ist.