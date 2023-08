Grundhof Beliebtes Dorffest: Endlich wieder Allmende in Bönstrup Von Wilhelm Van de Loo | 28.08.2023, 13:04 Uhr Auktionator Leif Henningsen erteilte Torsten Kamann den Zuschlag für das Bönstruper Ortsschild. Foto: Wilhelm van de Loo up-down up-down

Höhepunkt war am Abend die Versteigerung im Festzelt. Damit wurde an einen alten Brauch erinnert. In früheren Zeiten war „Allmende“ die Bezeichnung für die dörflichen Gemeinschaftsflächen.