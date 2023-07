Trotz eines umfangreichen Löschangriffs brannte die Ballenpresse vollständig aus. Foto: Nico Hessel up-down up-down Brand bei Erntearbeiten Ballenpresse gerät auf Getreidefeld in Steinbergkirche in Brand Von Nico Hessel | 15.07.2023, 20:13 Uhr

Rund 50 Einsatzkräfte von sieben Freiwilligen Feuerwehren mussten am Samstagnachmittag zu einem Brand auf einem Feld in Steinbergkirche ausrücken. Während der Strohernte war eine Ballenpresse in Brand geraten.