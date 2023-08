Starke Rauchentwicklung Ballenpresse geht bei Erntearbeiten auf Feld bei Stolk in Flammen auf Von Matz-Ole Paasch | 17.08.2023, 15:12 Uhr Die Strohballenpresse brannte völlig aus. Foto: Matz-Ole Paasch up-down up-down

Mitten in der Getreideernte ist es am Donnerstagnachmittag in Stolk zu einem Brand gekommen. Schon aus großer Entfernung war die Rauchsäule sichtbar.