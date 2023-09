Der Fahrer eines Linienbusses hat am Freitagnachmittag auf der Nordstraße in Höhe Wees offenbar einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt und vier Menschen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen war der Bus auf einer Dienstfahrt zum Betriebshof in Richtung Langballig unterwegs und hatte deshalb keine Fahrgäste an Bord. An einer Ampelkreuzung in Höhe Weesbahnhof übersah der Fahrer dann vermutlich einen vor ihm haltenden VW Golf.

Der Busfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte auf das Heck des VW Golf, der wiederum auf einen davor haltenden Ford Focus geschoben wurde.

Nach den Notrufen von Unfallzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern wurden zahlreiche Rettungskräfte alarmiert. Sowohl ein Notarzt als auch vier Rettungswagen rückten auf die B199 aus, um die Unfallopfer zu versorgen.

Freiwillige Feuerwehr alarmiert

Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe austraten, alarmierte die Rettungsleitstelle auch die Freiwillige Feuerwehr Oxbüll-Wees-Ulstrup an den Unfallort.

Sowohl die beiden Insassen des VW Golf als auch der Fahrer des Ford und der mutmaßliche Unfallverursacher erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Die drei Insassen der beiden Autos wurden nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, während der Busfahrer an

der Unfallstelle verblieb.

Nordstraße in beide Richtungen gesperrt

Nach dem Unfall musste die Nordstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Lediglich ein Abbiegen in Richtung Glücksburg oder in Richtung Wees war noch möglich. Den stadtauswärts fahrenden Verkehr leitete die Polizei bereits an der Kreuzung zur Osterallee ab.

Dennoch staute sich der Verkehr in beide Richtungen in erheblichem Ausmaß zurück. Gegen 14.50 Uhr konnte die Vollsperrung dann wieder aufgehoben werden und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.