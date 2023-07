Einer der am Unfall beteiligten Wagen wurde nach der Kollision in die Böschung geschleudert. Foto: Jasper Hentschel up-down up-down Rettungswagen im Einsatz Nach Kollision mit anderem Wagen: Autofahrerin landet bei Sörup in der Böschung Von Sebastian Iwersen | 05.07.2023, 20:21 Uhr

Die Vorfahrtsmissachtung eines anderen Fahrzeugs wurde einer Autofahrerin am Abend auf der Tarper Straße in Sörup zum Verhängnis. Der Wagen rammte den VW der Frau, die daraufhin in die Böschung prallte.