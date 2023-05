Peter Matthiesen, Bürgermeister in Taarstedt, ist mit dem Ausgang der Wahl zufrieden. Foto: Günter Karstens up-down up-down Der Tag nach der Kommunalwahl 2023 Stabile Ergebnisse in Taarstedt und Havetoft, Spannung in Böklund und | 16.05.2023, 11:01 Uhr Von Günter Karstens Doris Smit | 16.05.2023, 11:01 Uhr

Erst am späten Sonntagabend standen in Havetoft, Taarstedt und Böklund die endgültigen Ergebnisse der Kommunalwahl fest. Während man in Havetoft und Taarstedt kaum mit Veränderungen rechnen muss, könnte das in Böklund ganz anders aussehen.