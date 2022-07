Bereits am Samstagmorgen fuhren große Lastwagen auf das komplett abgesperrte Gelände. FOTO: Heiko Thomsen up-down up-down H5N1-Ausbruch in Angeln Entsetzen in Markerup: 18.100 Gänse und Masthähnchen müssen nach Geflügelpest-Ausbruch getötet werden Von Julian Heldt | 16.07.2022, 10:44 Uhr | Update vor 36 Min.

Bereits am Donnerstag waren auf dem renommierten Gänsehof in Markerup rund 2000 Tiere binnen weniger Stunden verendet. Im Laufe des Freitags brachte eine Laboranalyse dann die traurige Gewissheit. Für die Geflügelhalter in der Region hat der Ausbruch massive Folgen.