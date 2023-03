Vivian Kählke (v.l.) entwickelt mit Sandra Gatermann, Alexandra Florek und Mailin Gorr Perspektiven für ihre Zukunft. Foto: Peter Hamisch up-down up-down Jugendberufsagentur in Satrup Praktikum, Ausbildung und Job: Hier bekommen Jugendliche Hilfe bei der Suche Von Peter Hamisch | 17.03.2023, 14:44 Uhr

Die Jugendberufsagentur will Jugendliche Hürden und Hemmnisse nehmen. In Satrup gab es daher Informationen in lockerer Atmosphäre.