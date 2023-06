Fährt die Fähre in Missunde ab dem 19. Juni noch, oder nicht? Foto: sh:z up-down up-down Brücke dicht, Fähren außer Betrieb Touristiker schlagen Alarm: Ab Montag wochenlang keine Schlei-Querung möglich? Von Sven Windmann | 16.06.2023, 18:18 Uhr

Wenn es schlecht läuft, kommt man in den nächsten Wochen nur in Kappeln über die Schlei. Die Brücke in Lindaunis ist weiter gesperrt, die Fähre in Arnis ist außer Betrieb – und genau das könnte auch in Missunde passieren. Die Ostseefjord Schlei GmbH findet das „extrem unglücklich“.