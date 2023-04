Vorsichtig wird das erste Segment der beweglichen Klappteile an der nördlichen Schleiseite abgelegt. Foto: Doris Smit up-down up-down Umbau an der Klappbrücke Schleibrücke: Ab Freitag können Schiffe wieder Lindaunis passieren Von Doris Smit | 04.04.2023, 15:16 Uhr

Die Arbeiten an der Schleibrücke Lindaunis dauern an, aber ab Karfreitag, 7. April, darf zumindest die Schleischifffahrt aufatmen. Das bewegliche Klappteil wird in drei Etappen ausgehoben, dann ist die Passage wieder möglich.