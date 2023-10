Restaurierung abgeschlossen 500 Jahre altes Triumphkreuz ist zurück in der Kirche in Munkbrarup Von Wilhelm Van de Loo | 05.10.2023, 10:50 Uhr Die beiden Restauratorinnen Uta Lemaitre und Heike Binger mit Klaus Matthiesen vom Kirchengemeinderat, Munkbrarups Bürgermeisterin Claudia Meincke und Pastor Jan-Philipp Behr (v. li.) vor dem restaurierten Triumphkreuz. Foto: Wilhelm van de Loo up-down up-down

Die Christus-Figur hing zuletzt nur noch unsicher am Kreuz. Jetzt wurde seine Rückkehr in die St.-Laurentius-Kirche in einem Gottesdienst gefeiert.