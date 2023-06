Eine fröhliche Kinderschar um Kita-Leitung Angelika Harant (sitzend rechts) sowie ihre Kolleginnen Sarah Birschkurs und Doris Loeck (v.l.) freut sich über das große Jubiläumsfest. Foto: Günther Karstens up-down up-down Jubiläumsfest Seit 50 Jahren besteht der Kindergarten in Taarstedt – wie er dem Fachkräftemangel trotzt Von Günther Karstens | 30.06.2023, 14:58 Uhr

Im Kindergarten in Taarstedt gibt es in diesem Jahr etwas zu feiern: Seit 50 Jahren besteht die Einrichtung. Was sie so widerstandsfähig gegen die Herausforderungen der aktuellen Zeit macht, erklären Mitarbeiter und Eltern im Gespräch mit shz.de.