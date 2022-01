Projekt „StoP“ gestartet : Glinde will Gewalt in Partnerschaften gezielt entgegenwirken

In der schleswig-holsteinischen Stadt Glinde bei Hamburg möchte man häuslicher Gewalt mit dem Projekt „Stop“ (Stadt ohne Partnergewalt) entgegenwirken. Seit 17. Januar ist Alina Pfeiffer die neue Projektkoordinatorin.

18. Januar 2022, 17:31 Uhr

Gewalt zerstört: Körper, aber auch Seelen. Wenn es dann auch noch der eigene Partner ist, der die Hand erhebt, den anderen sexuell, physisch oder psychisch misshandelt, sitzt der Schock tief. Projekt StoP soll Gewalt zwischen Partnern verhindern

In der 18.000 Einwohner großen Stadt Glinde möchte man häuslicher Gewalt mit dem Projekt „StoP (Stadt ohne Partnergewalt)“ entgegenwirken, also Gewalt zwischen Partnern verhindern und, wenn geschehen, beenden.

Der Bedarf ist hier wie anderorts groß. Erst kürzlich eskalierte in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt bei Hamburg ein Ehestreit. Ein 44 Jahre alter Familienvater löschte nach einer Auseinandersetzung mit seiner Frau am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages seine Familie aus. Er erschoss seine Söhne und sich selbst, die Frau überlebte schwer verletzt.

Es war ein Verbrechen mit Vorgeschichte. Im Jahr zuvor gab es bereits einen Fall von häuslicher Gewalt in der Familie. Das Jugendamt Stormarn wurde damals eingeschaltet. Der Vater zeigte sich demnach einsichtig. Und doch kam es später zur Tragödie.

Damit es nicht soweit kommt, setzt das Projekt StoP nicht allein bei Tätern oder Opfern an, sondern beim direkten Lebensumfeld von Betroffenen. Nachbarn, Angehörige, Bekannte und Freunde werden ermutigt hinzuschauen und einzugreifen.

Das nahe Umfeld von Gewaltbetroffenen hat oft eine Ahnung davon, was in diesen Partnerschaften vorgeht. Da das Thema jedoch in unserer Gesellschaft als Privatsache gilt und verschwiegen und Scham besetzt ist, sind nahe Menschen häufig nicht handlungsfähig. Kerstin Schoneboom, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Glinde

„Das nahe Umfeld von Gewaltbetroffenen hat oft eine Ahnung davon, was in diesen Partnerschaften vorgeht. Da das Thema jedoch in unserer Gesellschaft als Privatsache gilt und verschwiegen und Scham besetzt ist, sind nahe Menschen häufig nicht handlungsfähig“, sagt Kerstin Schoneboom, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt.

Und darauf geht das Konzept von StoP ein: Interessierte treffen sich in Gruppen, zum Beispiel beim Sport, Nähen oder Kochen und informieren sich zum Thema, nehmen an Workshops und öffentlichen Aktionen wie dem Marktfest teil und zeigen, dass jede Form von Gewalt und insbesondere Partnergewalt in Glinde keinen Platz hat. Aktiv unterstützen sie Opfer von Partnergewalt, indem sie zuhören und Hilfe leisten.

„Wirksam ist StoP, wenn sich viele Menschen für ihre gewaltfreie Nachbarschaft engagieren“, so die Glinder Gleichstellungsbeauftragte.

Die Stadtvertreter hatten 2018 beschlossen, ein solches Projekt in Glinde zu starten. „StoP“ wird auch in anderen deutschen Städten – Berlin, Braunschweig, Dresden, Hamburg, Oldenburg, Pirna – umgesetzt.

Alina Pfeiffer ist die neue Projektkoordinatorin

Seit Mai 2019 hat Julia Eckert das Projekt in Glinde aufgebaut und die ersten Nachbarschaftsgruppen gestartet. Zum 17. Januar hat Alina Pfeiffer nun das Ruder als Koordinatorin übernommen. Sie hat zuvor ein Masterstudium in Global Studies in Lund (Schweden) abgeschlossen.

„Die Themen Frauenrechte und interkulturelle Kompetenz begleiten sie, seit sie im Rahmen eines Freiwilligendienstes in einem Heim für HIV-positive Mütter und Kinder in Südafrika arbeitete“, berichtet Schoneboom.

In den ersten Wochen wolle die neue Koordinatorin sich in die Materie und den Projektstand einarbeiten, ab Ende Februar dann in den Glinder Stadtteilen aktiv um Unterstützung werben. Sie ist unter stop@gutshaus-glinde.de und unter der Telefonnummer (040)-71000427 erreichbar.