Gemeinschaftsprojekt : Geschichten und Erinnerungen aus Looft auf 167 Seiten

19. Januar 2022, 15:32 Uhr

August-Wilhelm Kruse und die Familie Behrens haben gemeinsam an dem Projekt gearbeitet.

Was war – Was ist – Was kommt bi uns to Huus. Unter diesem Titel hat August-Wilhelm Kruse zusammen mit der Familie Behrens ein Buch mit Geschichten über Looft herausgebracht.

Als der 81-Jährige vor einigen Jahren begann, Geschichten aus seiner Gemeinde in Text und Bild festzuhalten, ahnte er noch nicht, was es für ein Aufwand sein wird, ein derartiges Projekt umzusetzen. Erst als die Familie Behrens ihre Unterstützung versprach, nahm das Projekt Fahrt auf. August-Wilhelm Kruse hat Erfahrung mit dem Verfassen von Berichten, denn er ist der Herausgeber des Loofter Boten, einer kleinen Dorfzeitung, die er seit 2010 meist monatlich in Druck gibt.

Die aufgeschriebenen Dorfgeschichten handeln unter anderem von der Gründung der Feuerwehr (1880), von der Einführung der Schule, von den Festen in Looft und den ersten eingesetzten Maschinen in der dörflichen Landwirtschaft. Erzählt wird von der Kriegs- mit Nachkriegszeit, von den Vereinen und den allgemeinen Veränderungen in der Gemeinde. August-Wilhelm Kruse sowie Meike, Timm und Sohn Jan Behrens sind sich jedoch einig: Ihr 167-seitiges illustriertes Buch soll nicht als Ortschronik verstanden werden.

Alles in allem hat die Arbeit reichlich Spaß gemacht. August Wilhelm Kruse, Verfasser

Die Verfasser führten zahlreiche Gespräche mit Bürgern, werteten Fotos und Erinnerungen aus. „Alles in allem hat die Arbeit reichlich Spaß gemacht“, sagt Kruse. „Etwas mehr Unterstützung hätten wir uns für unsere Publikation allerdings vom Gemeinderat erhofft, aber nun ist es vollbracht und so steht das Buch zum Verkauf bereit.“

Hier gibt es das Buch

Die Glückstädter Werkstätten haben das Werk in einer Auflage von 200 Stück gedruckt. Für einen Selbstkostenpreis von 20 Euro ist es bei Timm Behrens in der Hauptstraße 47 in Looft erhältlich.