Lübeck : Geschäftsjahr 2021: Umsatz bei Dräger besser als erwartet

14. Januar 2022, 13:50 Uhr

Auch wenn das Rekordniveau des Vorjahres nicht erreicht wurde: Lübecker Unternehmen zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis und gibt einen Ausblick auf 2022.

Trotz Umsatzrückgänge: Die Drägerwerk AG zeigte sich mit den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2021 zufrieden. Das Unternehmen habe sich operativ gut entwickelt, teilte Dräger am Freitag mit. Mit einem Volumen von rund 3,33 Milliarden Euro stehe der Umsatz deutlich besser da als noch zu Jahresanfang erwartet – „auch wenn er, wie erwartet, rund 2,2 Prozent unter dem Rekordniveau des Vorjahres blieb“, hieß es laut Mitteilung.

Die Pandemie sorgte auch im vergangenen Jahr dafür, dass insbesondere in der Medizintechnik eine gute Umsatzentwicklung zu verzeichnen war. Intensivmedizinisches Gerät, wie beispielsweise Beatmungsgeräte, standen hoch im Kurs. „Erst im Laufe des zweiten Halbjahres setzte eine Normalisierung der Nachfrage nach Produkten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein“, so Dräger. Der Umsatz in der Medizintechnik belief sich auf rund 2,07 Milliarden Euro, was einem Umsatzrückgang von rund zehn Prozent im Vergleich zu dem Rekordvorjahr 2020 entspricht.

In der Sicherheitstechnik hätten die 2020 gewonnenen Großaufträge für leichten Atemschutz (FFP-Masken) die gute Umsatzentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr gestützt. Auch andere Bereiche der Sicherheitstechnik zeigten laut Unternehmensangaben insbesondere in der zweiten Jahreshälfte Zeichen der Erholung, nachdem im Vorjahr pandemiebedingt Investitionen zurückgehalten wurden. In der Folge erwirtschaftete der Bereich einen Umsatz von rund 1,26 Milliarden Euro, was einem Umsatzzuwachs von rund 14 Prozent entspricht.

Prognose für 2022

Wie bereits im vergangenen November angekündigt, rechnet Dräger für 2022 mit einem Umsatzvolumen zwischen 3,0 und 3,1 Milliarden Euro – aufgrund des wahrscheinlich etwas nachlassendem Corona-Geschäfts also weniger als 2021. „Ab 2023 wird Dräger zu positivem Wachstum zurückkehren und auch wieder eine höhere Profitabilität ausweisen“, so das Unternehmen.

Dräger wird die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 am Donnerstag, 3. März, veröffentlichen.