Kreis Segeberg : Gerhard Schulz aus Kisdorf vermisst

Der 79-Jährige ist dement und vermutlich mit einem grauen Nissan Micra unterwegs.

15. August 2020, 17:10 Uhr

Bad Segeberg | Seit Freitag wird der 79-jährige Gerhard Schulz aus Kisdorf (Kreis Segeberg) vermisst. Am späten Vormittag wurde der Mann zuletzt an seiner Wohnanschrift gesehen.



Der 79-Jährige leidet an Demenz. Bei ihm besteht die Gefahr der Dehydrierung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er mit einem grauen Nissan Micra mit dem Kennzeichen SE-KS 2408 unterwegs sein.



Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt. Die Polizei wendet sich daher an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Verbleib des Mannes.

Gerhard Schulz ist 1,80 Meter groß und von fülliger Statur. Er trägt längeres graues Haar und einen grauen Vollbart. Vermutlich ist er mit einer dunkelroten Hose, einem lilafarbenen Strickhemd und einem Cowboy-Hut bekleidet.Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Schulz bitte an die 110 oder jede andere Polizeidienststelle.

