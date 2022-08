Hier erschoss sich der 37-Jährige: Das Haus in der Eckernförder Landstraße in Havetoft. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Ertrunkener Schwimmer und ein Suizid Dramatischer Samstag: Zwei Todesfälle binnen weniger Minuten erschüttern Havetoft Von Julian Heldt | 15.08.2022, 12:42 Uhr

Zwei Männer im Alter von 25 und 37 Jahren sind am Samstagnachmittag in Havetoft ums Leben gekommen. Beide Fälle könnten unterschiedlicher kaum sein. Der Ältere erschoss sich nach einer Straftat in Rendsburg in einem fremden Badezimmer in Havetoft.