Das Feuer breitere sich rasend schnell im Obergeschoss aus. FOTO: Heiko Thomsen up-down up-down Einsatz in Handewitt Wohnungsbrand in Weding sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr Von Heiko Thomsen | 29.07.2022, 16:07 Uhr

Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Feuer in Weding ausrücken, dass sich in einem Mehrfamilienhaus ausgebreitet hatte.