Morbider Charme oder einfach nur trostlos? Der Wiehekrug in Großenwiehe heute. Foto: Reinhard Friedrichsen up-down up-down Zentraler Punkt in Großenwiehe Verlassen und verkommen: Was wird aus dem Wiehekrug? Von Reinhard Friedrichsen | 21.09.2022, 14:41 Uhr

Seit Jahren warten die Bewohner in Großenwiehe darauf, dass sich am Wiehekrug etwas tut. Zwei Pläne sind inzwischen gescheitert. Gibt es noch Hoffnung für einen Dorfkrug in der Ortsmitte?