Staffelübergabe beim Feuerwehrchor Sillerup: Peter Hansen (r.) übergibt das Chorbuch an Lorenz-Egon Jürgensen. Foto: Reinhard Friedrichsen up-down up-down Feuerwehrchor und Gemischter Chor Wie die Chöre in Sillerup und Lindewitt ums Überleben kämpfen Von Reinhard Friedrichsen | 19.05.2023, 09:28 Uhr

Der eine gibt auf, der andere findet in letzter Sekunde noch einen neuen Leiter: Die Chöre in Sillerup und Lindewitt sind in schwierigem Fahrwasser unterwegs.