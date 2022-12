Eine Stele auf der östlichen Seite des Friedhofes kennzeichnet die Stätte, an der Eltern und Angehörige ihrer früh- und totgeborenen Kinder gedenken können.

Andrea Petersen aus Wanderup hat seinerzeit den Gedanken für eine Gedenkstätte, der schon länger in der Kirchengemeinde existierte, aufgegriffen und die Umsetzung forciert. Angetrieben wurde sie dabei von der eigenen Erfahrung, dem frühen Tod ihrer Tochter Jana, die 2010 kurz vor ihrem zweiten Geburtstag aufgrund einer unheilbaren Stoffwechselerkrankung verstarb.

„In der Trauer waren wir oft alleine. Das war eine sehr belastende Zeit für die junge Familie. “ Andrea Petersen

Daraus fasst sie den Beschluss, sich in der Trauerbegleitung zu engagieren, lernt Frauen kennen, die Kinder während der Schwangerschaft verloren haben und für die es fast nie eine Stätte des Gedenkens gibt.

Sie erinnert sich an die Plastiken der Keramikerin Andrea Schürgut, die sie auf der Bundesgartenschau in Schwerin gesehen hat, stellt den Kontakt her und damit nahm die Erstellung der Stele ihren Lauf. Im Mai 2012 wurde das kleine Kunstwerk aufgestellt. Integriert sind ein Windspiel und viele kleine Fächer, die für die Ablage persönlicher Sachen dienen. Zusammen mit Barbara Knorr, seinerzeit Mitglied im Kirchengemeinderat, gibt sie der Gedenkstätte die Bezeichnung „Garten der Sternenkinder“.

Gedenk-Andacht am 11. Dezember

Dabei zitieren Sie aus „Der kleine Prinz“ von Antonie de Saint-Exupery wie folgt: „Wenn Du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können.“

Am zweiten Sonntag im Dezember gedenken weltweit Angehörige und Freunde ihrer verstorbenen Kinder, Schwestern, Brüder, Enkel und Enkelinnen. In Wanderup findet dazu am 11. Dezember um 18 Uhr eine Gedenk-Andacht mit Pastorin Birgitta Gnade bei der Stele auf dem Friedhof statt.