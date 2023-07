Der Volvo landete nach dem Überschlag auf einem Feld neben der Straße. Foto: Matz-Ole Paasch up-down up-down Schwerer Unfall auf der K30 Volvo überschlägt sich und landet auf Feld: Autofahrerin wird bei Unfall in Klein Rheide verletzt Von Matz-Ole Paasch | 04.07.2023, 06:37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 30 zwischen Dannewerk und Klein Rheide ist am Montagabend eine Autofahrerin verletzt worden. Sie wurde in Begleitung des Notarztes in eine Klinik eingeliefert.