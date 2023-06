Auf rund zwei Kilometern staute sich der Verkehr am Mittag vor der Abfahrt Jagel. Die Autobahn ist aber bis Owschlag befahrbar. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Brückenabriss bei Owschlag Verwirrung um A7-Sperrung: Autobahn doch nicht ab Jagel voll gesperrt Von Sebastian Iwersen | 17.06.2023, 12:20 Uhr

Wer auf der Autobahn 7 in Richtung Süden unterwegs ist, braucht Geduld: Denn aufgrund des Abrisses einer maroden Brücke an der Abfahrt Owschlag ist die Autobahn bis Montagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Für Verwirrung sorgt aber ein anderer Umstand: Entgegen der ersten Vermutungen ist die A7 in Richtung Süden doch nicht ab Jagel gesperrt.