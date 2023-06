Die Einsatzkräfte drangen auch über einen Balkon in die Wohnung in Silberstedt vor, um einen Küchenbrand zu löschen. Foto: Nico Hessel up-down up-down Mehrere Wehren im Einsatz Verqualmte Wohnung in Silberstedt: Feuerwehr löscht Küchenbrand Von Nico Hessel | 23.06.2023, 19:41 Uhr

Am Freitagabend brannte es in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Silberstedt. Mehrere Ortswehren wurden zum Einsatz gerufen.