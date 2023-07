Drei Wochen nach seinem Verschwinden ist ein 41-jähriger Mann aus Schafflund tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Leiche wurde demnach am Freitagabend in einem Maisfeld in seiner Heimatgemeinde entdeckt.

Die Behörde hatte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann, der auf ärztliche Hilfe angewiesen war, gesucht.

Die weiteren Umstände zum Tod des 41-Jährigen sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor.