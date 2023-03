In Meggerdorf ist ein Caddy gegen eine Brückenmauer gefahren. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Schon wieder Unfall an der Schleuse Meggerdorf: Auto prallt gegen Brückenmauer Von Florian Sprenger | 31.03.2023, 10:05 Uhr

An der Schleuse in Meggerdorf hat sich in der Nacht zum Freitag erneut ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer war mit seinem VW Caddy gegen die Mauer oberhalb der Sorge gefahren.