Unfall in Janneby Transporter landet im Graben und kippt auf die Seite: Fahrer bleibt unverletzt Von Sebastian Iwersen | 16.08.2023, 12:53 Uhr Der Fahrer kam in einer Kurve von der Straße ab und kippte mit seinem Lieferwagen in den Graben Foto: Sebastian Iwersen

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochmittag für einen Großalarm in Janneby gesorgt. Da zunächst nicht klar war, ob der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt ist, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert.